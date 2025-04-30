華外交部約見菲駐華大使　就涉台言論嚴肅交涉

菲律賓海軍發言人表示，軍方正與台灣商討展開國際合作，目前距聯合演練僅一步之遙。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二（29日）約見菲律賓駐華大使吉米，就近期菲方在涉台及安全領域一系列負面動向進行了嚴肅交涉。

中國駐菲律賓使館發言人指，台灣是中國的一個省，是中國領土不可分割的一部分；台灣問題是中國核心利益中的核心；一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中菲關係的政治基礎。中方堅決反對建交國同台灣地區開展任何形式的官方往來。

發言人表示，中方敦促菲方恪守一個中國原則，停止與台灣當局進行任何形式的官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號，奉勸菲方有關人士不要在台灣問題上挑釁，玩火者必自焚。

另外，菲律賓參議院外交關係委員會主席馬科斯發布報告稱，菲政府啟動所謂溝通計劃，旨在將菲民眾注意力從逮捕前總統杜特爾特並將其移送國際刑事法院轉移到所謂「西菲律賓海」問題和所謂「中方虛假訊息活動」。

中國駐菲律賓使館表示注意到有關報道，中國一貫奉行不干涉內政原則，我們對干涉菲律賓選舉沒有興趣。中國使館稱始終致力於向菲人民介紹真實的中國，促進兩國人民相互了解，堅決反對針對中方無中生有的惡意指控，強烈譴責干擾使館正常履職的行為。中方也注意到，菲個別政客妄圖通過打所謂「中國牌」推動中期選舉選情，服務自身政治私利，斥責這種卑鄙圖謀注定不會得逞。