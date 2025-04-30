東方日報A1：扭傷漢求診兩中醫　針灸染食肉菌截肢

針灸惹來食肉菌，病人終要截肢！衞生署衞生防護中心昨公布一宗感染「甲類鏈球菌」併發壞死性筋膜炎（俗稱「食肉菌」）個案，患者為一名47歲男子。他於本月初扭傷，曾到兩間中醫診所接受針灸治療，事後因發燒及大腿痛到醫院求診，確診壞死性筋膜炎，並需要接受截肢手術。中心調查發現，其中一間涉事診所的環境樣本被驗出帶有與病人被檢出的同一種甲類鏈球菌，懷疑該名中醫師施針前未有進行感染控制程序。

有關個案涉及一名47歲男子。防護中心初步流行病學調查顯示，病人於本月6日因提起重物時意外扭傷，繼而出現左邊臀部疼痛、左腿麻痹，並分別於7日、9日及10日，先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師提供的針灸治療。

其後，病人於本月11日開始發燒及左大腿疼痛，同日到港島區一間私家醫院求醫，臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，並於翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，隨後於13日接受左下肢截肢手術。他現時仍然留院，情況穩定，而其臨床樣本經化驗後，被發現帶有甲類鏈球菌。據中心調查，患者於潛伏期間沒有外遊，亦沒有傷口或皮膚破損，其家居接觸者亦沒有病徵。

署方人員就事件到該兩間為病人提供針灸的中醫診所調查，並審查涉事的銅鑼灣中醫師的針灸和感染控制程序，以及在診所收集環境樣本進行檢測，結果發現診所內其中一個環境樣本，被驗出與患者樣本相同的一種甲類鏈球菌（emm 4型）。同時，在調查過程中，調查人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。至於另一位位於上環的註冊中醫師，人員多次到訪亦未見營業。

消息指，其中一間涉事診所為「銅鑼灣妙仁堂中醫診所」，醫師為何俊儒。記者於網上發現社交平台上，有一個同名、有近5,000名粉絲的用戶，其自我介紹標註為「國家註冊中醫師」及「香港註冊中醫師」，提供包括「痛症治療」、「美顏針」、「男科婦科」、「鼻敏感」等治療，並分享多條有關針灸等中醫調理及診症資訊的影片。至於另一「失蹤」的涉事註冊中醫，據悉是上環「黃力行中醫針灸所」的黃力行醫師。

衞生署表示，暫時未有接獲其他病人於該兩間涉事診所針灸後出現不良反應的報告，會繼續調查事件並與另一註冊中醫師跟進。若事件懷疑涉及中醫師專業失當行為，會考慮將個案轉介中醫藥管理委員會跟進。

香港註冊中醫學會會長、立法會議員陳永光表示，現時本港對於註冊中醫師的營運、服務品質有嚴格監控，而針灸涉及侵入性治療，故相關指引亦較為嚴格，例如要求提供治療的處所的環境、病床床單等均需清潔消毒；施針前用碘酒等在指定穴位的表面，以「螺旋式」向外消毒；亦建議醫師採用一次性的「管針」；雙手消毒等。而相關指引亦已包含在大學課程中。

對於今次事件，陳表示，若事件涉及診所感染，相信該診所不會「只睇一個病人」，而防護中心公布的資料就顯示暫時未有第二名病人感染，故相信是個別事件。他又指，目前需要待防護中心或中醫藥管理委員會調查後再作評論，認為在未了解整件事的經過時妄下評論，是對醫療專業的不尊重。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：