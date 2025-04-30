業界稱不幸　指有專業消毒培訓

針灸是傳統中醫的常見治療法，衞生署昨日公布一宗懷疑中醫師未按指引防止感染、致病人染「食肉菌」而須截肢個案，中醫業界均表愕然，香港中醫師權益總工會理事長、註冊中醫師徐澤昌形容事件「不幸」，但亦指出中醫與其他醫療行業類似，若有出現類似懷疑專業失當的情況，需要先判斷涉事醫師「盡責未」，例如有否妥善進行消毒等，但醫療程序涉及風險，就算醫師已經盡其責任，亦有可能出現意外。

徐續指，在港註冊的中醫師需要接受專業培訓，包括於課程中學習有關針灸的消毒理論知識。以他大學為例，課程中的「針灸」被分為「針法」及「灸法」，當中有一整個單元講解消毒程序。

而本地監管機構亦有就針灸消毒方面有明確指引，包括要求施針期間，醫師手指不能接觸「針身」，即會穿進病人體內的部分，只能透過酒精消毒棉球接觸。

註冊中醫師曾貴賢亦對事件表示驚訝，認為若有按程序消毒，一般針灸會出現感染的機會很少。她指出，中醫針灸前要進行「3方面」消毒，包括對針具及器皿、施針位置，以及提供治療地方的設施要通風，亦建議用上「一次性」床單。而中醫師施針前亦需要詳細問診，了解病人有否進行手術、所服用的藥物等。若病人患有糖尿病則要小心，因其傷口則會較難「埋口」，若針後傷口出血亦要再次消毒。同時亦要注意針是否有妥善儲存、其包裝有否被污染等。