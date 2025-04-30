當局倡發展紅磡站周邊和海濱一帶成新地標　臨海增設200個遊艇泊位

發展局建議發展紅磡站周邊和海濱一帶成為新地標，包括1座約50層高、結合娛樂和旅遊元素的地標建築物商住兩用大樓，頂層設高空餐飲和觀景體驗等；海濱亦會加入水上休閒設施和遊艇停泊設施，正諮詢公眾。發展局常任秘書長何珮玲今日(30日)在電台節目表示，希望新地標讓旅客可從高空角度欣賞維港並享用活動。除了設綜合娛樂飲食設施，臨海會增設200個遊艇泊位，建議將遊艇會會所置於大樓頂層，料可帶來高端消費群，而優化行人連接通道，令周邊地方四通八達，旅客將源源不絕。

何表示，在南丫島、香港仔及機場設遊艇泊位外，仍要在紅磡再增泊位，原因是泊位不足，目前雖然有9個遊艇會提供2,000個泊位，但本港有超過1萬艘遊樂船，因此需要增加。

何續稱，希望以單一片區方式開發項目，當中有可賺錢的部分，同時發展公共空間，政府並非出錢而是出地，初步認為財務可行。而該片區土地因有多個鐵路設施，不排除由港鐵牽頭找夥伴發展，港鐵熟悉這片用地，可以更早啟動並推行。

另外，立法會議員林筱魯表示，紅磡站周邊交通擠塞，建議政府先梳理交通配套問題。至於當局建議項目中約57%用作酒店和零售，約40%作住宅用途，他認為未來房地產環境變化大，政府在用途比例上應留有彈性。另外，不應單靠私人發展商解決開發問題，政府亦要負責前期工作，例如進行防波堤技術可行性研究，確保符合《保護海港條例》要求才招標。