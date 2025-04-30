港發展職專教育填補職缺　學額多於適齡學生　對入學機會影響微

教育局局長蔡若蓮今早(30日)在電視節目表示，科技發展及社會經濟發展模式改變，職專教育愈趨重要，社會需要不同應用技術人才，惟相關課程每年的學生數目未能追上退休人口。政府近年致力發展相關課程，去年成立兩間應用科學大學，將職專教育提升到大學學位課程的水平，同時成立「應用科學大學聯盟」，加強香港與世界和國家接軌。當局亦會透過不同人才計劃，吸引外地年輕人來港。她重申，本港學齡人口下降，學額多於本地適齡入學學生數目，本地學生毋須擔心入學機會受影響。

蔡若蓮提到，香港未來傾向「交叉學科」發展，例如工程學科內涉及人工智能或其他學科知識，日後建立的「北都大學城」着重跨院校及跨學科合作，利用位於北部都會區的新田科技城和河套等配套，形成「產學研」發展空間，有助將尖端科研帶到市場應用，同時匯聚人才，推動合作研究。

地緣政治及科技競爭方面，蔡若蓮指全世界都對吸引最尖端人才相當重視，香港需要建立人才高地，本地大學具國際化及多元化，亦有相當高的科研水平，不少課程位列全球50強，兼由世界頂尖學者教授，有助吸引海外學生來港升學。