賴清德以兩岸脫鈎換與美談判　大陸批任由宰割

美國近日掀起全球關稅戰，而台灣地區領導人賴清德卻稱將以零關稅為基礎與美展開貿易協商，引起台業界質疑。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（30日）表示，民進黨當局將推動兩岸「脫鈎斷鏈」作為與美談判的籌碼和向美表忠心的投名狀，只會讓台灣更加任美宰割。對台灣近日有民調顯示民眾對賴清德施政滿意度首次出現「死亡交叉」，朱鳳蓮指百姓心中有杆秤，賴的所作所為完全與台灣民眾利益福祉背道而馳，最終必然被民意拋棄。

朱鳳蓮批評，美國對全球揮舞關稅大棒，破壞多邊貿易體系，衝擊世界經濟秩序，也讓民進黨當局推動的所謂台商「回流」與「新南向」政策淪為笑柄；民進黨當局一錯再錯，只會更方便美國掏空台灣優勢產業、把台灣變成美國農產品的傾銷地，進一步損害台灣經濟發展權益和民眾利益福祉。近日有美國智庫民調顯示台灣民眾認為美國不可信的比例增加，朱鳳蓮認為主因是台灣民眾看清楚，在美國人眼中台灣是「肥肉」、「提款機」和遏制大陸的工具，美國正逼迫台灣4件事，包括以台積電為核心的台灣核心產業向美國轉移，提高防務預算，武裝台灣並把青年推向戰場，對台加徵高額關稅嚴重衝擊相關產業。

台陸委會副主委沈有忠早前稱，台商赴大陸投資佔台總對外投資比例下降，鼓吹台商加速撤離大陸。朱鳳蓮反駁，今年第一季，兩岸貿易額、大陸實際使用台資額，以及新設台商投資企業數目均增加，證明大陸始終是台商台企投資興業的最佳選擇。台觀光署近日因要求旅遊業界勸阻民眾赴大陸旅遊而遭批評，朱鳳蓮稱民進黨此舉是在斷台旅遊業界的生路，更是倒行逆施，踐踏人權。台教育部另要求研商盤點所屬安全、機密、核心關鍵技術項目等涉及的學校，納入大陸學生招生管制，朱鳳蓮批評是民進黨當局對兩岸交流和大陸學生赴台就讀人為設限的又一罪證。