通過二讀預算案　政府：妥善處理中小企擔保貸違約個案減少損失

立法會今日(30日)恢復二讀《2025年撥款條例草案》，商務及經濟發展局局長丘應樺指在過去數年，政府持續在中小企融資擔保計劃下推出優化措施，截至2025年2月底，計劃下的八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.1%、3.8%和14%，香港按證保險有限公司會與貸款機構緊密合作，盡力協助企業渡過難關，包括幫助未能如期還款的企業進行債務重組。至於違約個案，則會妥善作出處理，務求盡力減少政府的損失。

在支援中小企方面，他指政府透過不同的資助計劃和措施，協助中小企面對各種挑戰和提升競爭力，在去年的施政報告和今年的財政預算案，宣布合共向發展品牌升級轉型和拓展內銷市場的專項基金和市場推廣及工商機構支援基金注資25億港元。

他又留意到議員十分關心人工智能發展和推動文化知識產權交易和轉化的工作，商經局正計劃向立法會提交修訂《版權條例》草案，以配合相關發展，當中會清楚列明版權擁有人的權利和使用者的責任，有助促使人工智能開發商和版權擁有人商討授權協議，達到互利共贏，當局亦會繼續加強保障研發創新和創意成果，強化區域知識產權貿易中心的地位。

財經事務及庫務局局長許正宇指新資本投資者入境計劃，截今年3月底已接獲超過1,190宗申請，局方已推出一系列優化措施，包括放寬符合整資產規定的要求，以及容許申請人透過全資擁有的合資格私人公司作出投資，以加強與家辦的聯動，充分發揮香港多元的投資機會。

當局於今年年內，就有關基金、單一家辦及附帶權益的稅務優惠制訂方案，目標是在明年將立法建議提交立法會審議，爭取立法會早日通過讓有關措施可以在2025/26的課稅年度起生效。

在虛擬資產方面，他指當局即將發布第二份虛擬資產政策宣言，闡述下一步的政策願景和方向，同時會在年內盡快就虛擬資產場外交易和託管服務發牌制度進行諮詢。穩定幣條例草案計劃在5月21日的立法會會議恢復二讀辯論，有關條例草案通過後，金管局會盡早審批牌照的申請。

發展局局長甯漢豪指政府會優先為北都投入資源的同時，亦會運用創新思維，如以三個片區為開發試點並進行市場意向徵集，收到合共22份意向書，政府現在正加緊研究收到的意見以敲定招標條款，好讓今年下半年起陸續為三個片區進行招標。

她指政府從2023年年底起，優化北都的原址換地安排，讓私人土地業權人有更大的機會參與北都的發展，至今已經有5宗成功原始換地個案，包括今個月剛剛完成洪水橋首宗，涉及大型住宅項目的原始換地協議。