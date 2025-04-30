假學歷個案頻生　審計報告揭評審局年年報細數　8年未有更新指引

本港近年屢現假學歷的個案，審計署今日(30日)公布審計報告，當中揭發過去三個年度均在年報中報細數。審計署檢視了2019/20至2023/24年度期間向執法部門舉報懷疑虛假學歷的記錄，發現評審局年報所載的懷疑虛假學歷個案數目，3年來分別少報了8宗、1宗及5宗，其中在2019/20學年其實總共只有16宗個案，即少報了一半的個案。評審局表示，實際個案數目與年報所載個案數目出現偏差是由電腦系統的資料檢索出現錯誤所致。審計署指評審局需採取措施，確保其年報所載的懷疑虛假學歷個案數目準確。

尤其有關處理懷疑虛假學歷的指引，報告中指出，評審局自從於2016年9月對處理懷疑虛假學歷頒布指引作出最後修訂後，至今已超過8年沒有再作檢討或修訂。此外，有關指引並無涵蓋處理人員在審查懷疑虛假學歷個案時須注意的特定情況。審計署指評審局需要加強相關指引，例如加入處理人員在審查個案時須注意的特定情況。

報告中亦指出，就2023/24年度向執法部門舉報的32宗懷疑虛假學歷個案進行分析後，發現評審局由收到表面證據並完成澄清的日期與向執法部門舉報的日期，兩者之間的相隔最多達172日，有10宗個案的相隔時間超過100天審計署認為，評審局需要採取措施，確保及時向執法部門舉報懷疑虛假學歷個案。

評審局回應審計署的建議時表示同意相關建議，指會檢討電腦系統的資料檢索過程，確保有關人員會妥為檢查，從而確保評審局就舉報個案數目備存的記錄準確。另外，評審局亦指會檢討有關處理懷疑虛假學歷的指引，以及制訂更詳細的指引，包括就處理人員在審查工作中須特別注意的情況提供具體指引，以期及時向執法部門舉報懷疑虛假學歷個案。