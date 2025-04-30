審計報告揭戒毒會近5年76%個案再入院　有病人5年入院17次

審計署今日（30日）公布新一份審計報告，發現去年度獲政府撥款1.266億港元的「香港戒毒會」，過去5個年度的再入院個案，佔總入院數字76%，其中上年度的417名病人於近5年間入住戒毒中心介乎1至17次。同時，戒毒會戒毒中心接收的入院者中，有約75%參與「一般戒毒康復計劃」，惟相關計劃的出院者當中，僅43%人有完成「斷癮」及「康復」兩項療程。同時，報告亦揭發戒毒會4間戒毒中心中，有兩所中心的全年佔用率，近10年都未能達到衞生署訂定約75%及80%標準，且近5年間床位使用率不足一半，而另外兩所中心在10年間亦只有4年達標。

審計署分析戒毒會於2019-20至2023-24年度期間的入院紀錄，發現再入院個案佔總入院數字的76%。其中2023-24年度的618宗再入院個案，涉及417名病人。他們在2019-20至2023-24年度期間，入住戒毒會轄下戒毒中心介乎1至17次，平均約為4次。其中曾入院10次或以上的病人有23名，全部入住石鼓洲康復院參加一般戒毒治療康復計劃。

同時，署方亦發現，在2019-20至2023-24年度期間，戒毒會轄下共4間戒毒中心共接收3,513人入院，其中2,624人次，即約75%入住石鼓洲康復院參加「一般戒毒治療康復計劃」，當中有2,621人已於去年底前出院。石鼓洲康復院提供的一般戒毒治療康復計劃，通常設有「斷癮療程」及「康復療程」，不過出院人次中，僅1,131人，即約43%有完成斷癮和康復兩個療程，而餘下的1,490人中，有1,085人次只完成斷癮療程，其餘400多人並未完成斷癮療程。

衞生署於去年10月與戒毒會簽訂新《協議》前，為其訂定3個服務表現標準，包括斷癮療程完成率、康復療程完成率和戒毒中心的佔用率。而會方轄下的「石鼓洲康復院」和「區貴雅修女紀念婦女康復中心」的全年佔用率標則，分別為 75%和80%。不過審計署就發現，2015-16年度至2024年底期間，兩間中心的佔用率均低於其各自標準 ，且自2020-21年度起，兩間中心的床位使用日數，不足其所提供床位日數的一半。而其餘兩間戒毒中心，除了2016-17至2019-20年度的4年期間外，各個年度的全年佔用率均低於80%的標準。