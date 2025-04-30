大嶼山基金帳目亟待改善　逾2年無交報表　工程使少2100萬未匯報

政府於2018年的《施政報告》中宣布成立10億港元的大嶼山保育基金，在大嶼山鄉郊推動和落實保育工作，以及在一些偏遠鄉村和社區進行民生改善工程，基金於2020年10月成立，分為兩部分各佔5億港元，分別為大嶼山保育基金下的保育和有關項目，以及供政府在大嶼山的政府土地推行小型地區改善工程。審計報告點出多項問題，包括可持續大嶼辦事處(辦事處)的指引沒有適時更新、有超過2年時間沒有向政府提交報表、獲資助機構未有按時提交項目成果報告，有9間延遲3次或以上。小型地區改善工程項目使用度偏低，截至去年底只用了5億港元的約15%，而改善工程的實際開支總額，與核准預算相差逾2,100萬港元，辦事處並無就差異原因作出匯報 。

可持續大嶼辦事處該辦事處實際上會向負責的政府部門發出提交報表的要求，惟審計署發現，由2020年12月至2024年10月，辦事處在2020年12月至2022年4月和2024年5月至10月期間，並沒有發出提交報表的要求，最終，負責的政府部門在該兩段時期並沒有提交任何報表。辦事處在2022年5月至2024年4月期間，發出提交報表要求的相隔日數介乎63至184天不等(平均為119天)(即並非每季發出)；及在41份由負責的政府部門提交的報表中，10份(24%)是在可持續大嶼辦事處所定的相關限期後1至42天(平均為9天)提交，而可持續大嶼辦事處未能找到7份(17%)報表。

另外，在2020年12月至2024年10月期間，獲資助機構有164份項目成果報告到期提交，惟審計署留意到，獲資助機構在提交部分項目成果報告時有所延遲，包括在2020年12月至2024年10月期間，40間獲資助機構有項目成果報告到期提交，當中9間(23%)獲資助機構曾3次或以上延遲但辦事處沒有就該9宗個案向諮詢委員會作出報告，不符合辦事處指引的規定。

在小型地區改善工程項目開支方面，截至去年10月31日，7個已完成項目所涉及的實際工程開支總額為3,090萬港元，較5,210萬港元的核准工程預算少2,120萬港元(41%)，惟辦事處並沒有向所有相關負責的政府部門採取跟進行動，以查明出現差異的原因。

2020年10月至2024年10月期間，被認定為有機會進行小型地區改善工程項目的10個相關政府部門中，只有5個曾向辦事處提交小型地區改善工程項目方案。截至去年10月31日，11個獲批的小型地區改善工程項目所涉及的核准工程預算總額為7,530萬港元(佔5億元的15%)，而獲批的小型地區改善工程項目數量和資助款額呈下降趨勢，在11個獲批項目中，8個在2020至2021年期間獲批，只有3個在2022至2023年期間獲批，而每年核准工程預算由2020年的5,540萬港元，大幅下降89%至2023年的600萬港元。

另外，審計署留意到，自大嶼山保育基金於2020年10月成立以來，辦事處從未就大嶼山保育基金的運作進行正式檢討，該辦事處只於2021年和2022年進行過兩輪調查，收集保育和有關項目的申請機構對申請程序的意見。審計署認為，現為適當時機，土木工程拓展署 宜就大嶼山保育基金的推行情況進行檢討。

審計署建議，採取措施確保按訂明的期限，把申請結果通知申請者；確保按照辦事處的指引訂明的要求，在向申請不成功的申請者發出的通知信中，述明拒絕申請的原因，並考慮為申請者在提交申請方面提供更多協助。在保育和有關項目方面，適時更新辦事處指引，確保內容妥善反映諮詢委員會所同意的申請評審程序。確保妥善記錄得分較高的研究項目及教育和參與項目的申請沒有被建議批准的理據，加強鼓勵申請者提交有收入及／或其他資助來源的項目申請；確保申請獲批的預算只會載列按相關指引屬必須的開支，並就可豁免項目的開支屬必須的情況妥善記錄有關理據。

土木工程拓展署署長同意審計署的建議，並表示保育和有關項目的指引正進行更新，以反映當前做法，而土木工程拓展署會考慮審計署的建議，進一步修訂指引。