明年3月底減約3000公僕職位　創科公務員文體旅局等反增

連年財赤，政府早前提出在今屆政府任期內削減1萬個公務員職位，而當局已預計至2026年3月31日，公務員編制將會累計減少約3,000個職位，但比對2022/23年度，部分政策局及部門的職位不減反增，例如公務員事務局及轄下總編制將增加24人，單是公務員事務局則增加27人，雖然文化體育及旅遊局及轄下部門總編制減少80人，但單是文體旅局已增加66人，而創新科技及工業局及轄下部門總編制亦增加92人。

公務員事務局局司楊何蓓茵今日(30日)回覆議員黎棟國的書面質詢，重申為確保公共財政的可持續性，公務員編制註 由2021/22年度起維持零增長，把整體編制控制在不高於2021年3月底的水平（約196,000個職位），但各政策局及部門的編制並不是一刀切零增長，因應運作需要和在有充分理據的情況下可增加編制，亦會刪除沒有運作需要的職位，並預計至2026年3月31日，公務員編制將會累計減少約3,000個職位。

根據當局提供的資料顯示，2022/23年度較2025/26年度預計，部分政策局及部門的編制不減反增，增加人數最多的是創新科技及工業局轄下部門編制增加92人，當中包括由資科辦及效率辦合併的數字辦公室，增加880人，但資訊辦已合併亦減少724人，創新科技署亦增加了33人，政策局本身亦減少97人。

雖然文體旅局及轄下部門總編制增加減少80人，但單是政策局便增加66人，康樂及文化事務署則減少146人；公務員事務局及轄下部門總編制增加24人，單是公務員事務局則增加27人，公務及司法人員薪俸及服務條諮詣委員會聯合秘書處減少4人，而公務員敍用委員會秘書處則增加1人。另外，民政及青年事務局轄下部門編亦增加4人，政制及內地事務局及轄下部門總編制亦增加2人。

當局預計2026年3月底減少2,930職位，包括保安局及轄下部門總編制減少972人、發展局及轄下部門總編制減少452人、環境及生態局及轄下部門總編制減少357人、衞生部門減少337人、房屋局及轄下部門總編制減少198人、財經事務及庫務局及轄下部門總編制減少179人、運輸及物流局及轄下部門總編制減少134人、教育局及轄下部門總編制減少130人，而商務及經濟發展及轄下部門總編制減少91人。

對於會否聘用非公務員合約僱員或採用外判服務，當局強調須留意在「資源效率優化計劃」下各局及部門在相關財政年度會被減少2%經常開支，量入為出。