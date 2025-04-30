酒吧業斥控水煙「過辣」憂影響生意　當局指不應以吸煙產品作招徠

政府強調，水煙是吸煙產品，不應以之作生意招徠手段。

日前酒吧業界反映水煙有助帶動業界生意近6至7成，認為政府在經濟低迷時期推出「過辣」控煙措施令業界百上加斤。本港醫務部門昨晚（29日）作出回應，表示政府向來對水煙採取與其他傳統吸煙產品一致的管控措施，任何人士均不可在法定禁煙區，包括酒吧或食肆的室內區域吸傳統煙及水煙。當局強調，水煙是吸煙產品，呼籲業界注意相關法律規定，更不應違法推廣或銷售吸煙產品，甚至以吸煙產品作為生意招徠手段，推動其他業務。而衞生署亦會繼續監察及執法，打擊非吸煙區吸食水煙等行為，以及違法銷售和推廣吸煙產品。

當局又指，在室內吸食水煙尤其危險，除了水煙本身含有有害物質外，當中所用到的助燃物，例如煤炭，在燃燒時會產生一氧化碳，令吸煙者、其他顧客和員工曝露於高濃度一氧化碳，形同「集體燒炭」，且有關行為亦屬協助及教唆違例吸煙。

局方引述衞生署巡察及分析，估計只有約一成酒吧在處所範圍內有室外非禁煙區，而署方巡察時亦發現約一成酒吧（約130間）有提供水煙，其中約三成處所只有法定禁煙區。另外，約30間酒吧雖然有室外非禁煙區，卻曾有人被控在室內違法吸食水煙。換言之，署方發現有提供水煙的酒吧中，逾一半涉嫌違法提供水煙予顧客在禁煙區內吸食。

當局續指，在「控煙十招」中，政府計劃待「完稅標籤制度」全面實施，即約2027年第二季後，才分階段禁止加味傳統吸煙產品，首階段先禁非薄荷味傳統吸煙產品，相信市民和業界有充足時間適應和作配合。