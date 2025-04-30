審計報告揭食環打擊非法棄置垃圾不力　逾80%投訴熱點未納入監察

審計報告指出，食環署打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰。

最新一份《審計報告》指出，食環署在街道潔淨服務的監察及執行方面存在多項問題，包括打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰，逾80%投訴熱點未被納入監察清單，另有62%長期非法黑點未安裝攝錄機。報告提出多項改善建議，食環署署長接納審計署建議。

報告指出，食環署打擊非法棄置垃圾的成效不彰，包括黑點巡查疏漏，2024年數據顯示，3個分區的專責執法小隊數目相若，然而每日巡查的地點數目則介乎2至58個，相差甚大，且82%投訴熱點未被納入監察清單。

報告續指，食環署網絡攝錄機使用率低，截至去年12月，3個分區的45個攝錄機安裝點中，16%在運作逾6個月後從未發出任何罰單；另有62%長期非法黑點未安裝攝錄機。

此外，儘管執法小隊成員由2020年的158人增至2024年的211人，但每名成員年均開出的定額罰款通知書數量卻減少，分區仍依賴紙本記錄監察服務，未充分運用電子化工具提升效率。

報告建議，食環署應檢視就經常有亂拋垃圾情況的地點巡查和執法行動，並於情況報告中妥為記錄有關地點，以供執法小隊監察，並探討運用科技監察街道潔淨服務。

報告又提到，食環署的街道潔淨服務約82%外判予承辦商，抽查發現，有承辦商未按規定填報工人出勤，報告建議加強查核承辦商提交的每日值勤記錄，並向提交不準確記錄的承辦商採取跟進行動。

至於內部街道潔淨服務，報告指出，在抽查3個分區環境衞生辦事處後，發現有2個分區未有按計劃調派洗街車提供服務，佔整體工作更次的53%及17%。同時，內部街道潔淨服務的百分比，由2019年12月底的19%，稍減至去年9月底的18%。報告建議，食環署需要持續檢視內部街道潔淨服務的提供情況，並採取適當跟進行動。