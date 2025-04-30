「控煙十招」首讀及二讀　官員：令香港「贏健康」不會「輸經濟」

政府日前推出「控煙十招」，其中包括加重未完稅煙的罰則、禁止排隊吸煙等等。有關的《控煙法例修訂條例草案》今日（30日）於立法會首讀及二讀。對於有意見認為政府應同時禁止「火車頭」邊行邊吸煙行為， 衞生官員就解釋，制訂措施時考慮到執法可行性及本港實際情況，認為指定某個區域為禁煙區能提供更大彈性。他指出，若將指定地方劃為禁煙區，不論「火車頭」在移動或停下時，都不能吸煙。他又重申，政府的控煙措施具科學及海外經驗實證，亦有廣泛社會共識，又強調控煙可以令香港「贏健康」，同時不會「輸經濟」。

衞生官員於草案二讀發言，表示本港面對人口老化、醫療成本上升等挑戰，加上吸煙帶來的健康問題，會導致醫療系統百上加斤。他又批評煙草商將有害，甚至可致命的煙草產品不斷改頭換面，掩飾煙草產品禍害，形容控煙工作有如「逆水行舟」，不進則退。

他續指，新階段的控煙措施會先重點打擊私煙，以確保其他措施可發揮最大效用，同時，政府亦建議引入完稅標籤制度，預計今年第3季推出先導計劃，目標2027年全面實施。

另外，官員又表示，近年世界各地開始流行另類煙產品，而本港早已於3年前禁止進口或販賣另類煙，惟目前仍有青少年接觸到另類煙，尤其是電子煙，甚至以電子煙吸食太空油，情況令人髮指。為防止年輕人吸煙，政府建議明年4月30日起，禁止在公眾地方管有另類煙用物質，並會視乎需要考慮進一步擴展有關措施，包括禁止管有煙機。