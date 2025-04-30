海關打擊冒牌冒牌瓷磚黏結劑　檢20萬元貨拘2人

香港海關早前接獲舉報指有建築物料的供應商涉嫌售賣冒牌的瓷磚黏結劑，經過我們深入的調查和在商標持有人的協助之下，迅速鎖定這間建築材料供應商位於油麻地公眾貨物建設區的一個提貨點，以及位於觀塘的一個辦公室地址，進行試購，並在今早(30日)採取拘捕的行動。

行動中，海關一共檢獲超過2400包的懷疑冒牌瓷磚黏結劑，每包淨重25公斤，合共重超過60噸，估計市值超過20萬港元。在行動中，海關一共拘捕了1男1女(50至55歲)，分別為公司的主管和職員。二人涉嫌觸犯了商品說明條例。案件仍在調查當中，不排除會有更多涉案人士被捕。

海關調查發現，涉案建築物料的供應商主要透過網站去宣傳以及經營他們的業務，他們會相約顧客前往油麻地提貨點付款以及交收冒牌的瓷磚黏結劑。

涉案的瓷磚黏結劑主要是用來黏貼包括天花板、牆壁以及地板的瓷磚。海關已經安排將部分涉案的瓷磚黏結劑的樣本送住政府化驗所以及一些專業的檢測中心，作一個初步的檢測，包括黏結強度、及當中含有的一些揮發性物質，即俗稱所說的「甲醛」是否符合一個標準。

冒牌貨的包裝略為粗疏， 當中包括包裝的顏色、色澤以及字型設計方面，與正牌貨存在一定的分別。 另外，一包冒牌的瓷磚黏結劑的零售價是83港元一袋。 正版貨的市場零售價，便宜了起碼2至3成。