審計署揭BUD基金8800萬資助未追回　最長拖9年未還

審計署發現，政府「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金(BUD專項基金)」接獲的申請中過半不獲批或無法處理，而即使獲批，近半申請企業逾期提交報告，最長遲806天(即2年多)。另外部分企業的最終資助金額較原先撥款少，需退還款項予政府，但審計署踢爆，有逾210個項目獲資助企業「拖數」，涉及8,800萬港元，最長拖延9年未還。

BUD專項基金在2012年成立，由商務及經濟發展局及工業貿易署負責管理，旨在協助企業開拓和發展內地市場。2024年施政報告及最新的財政預算案將合共注資17.5億港元。不過審計署今日(30日)發布的第84號報告書，指截至去年12月，有9,830宗申請獲批，涉及6,500間企業共60.5億港元資助。

不過審計署發現，部分企業補交資料及提交報告「歎慢板」，727份在去年獲接納的一般申請項目最終報告中，有333份(46%)逾期提交，逾期時間介乎1至806天(平均為104天)；另有17份進度報告中有8份(47%)逾期提交，亦介乎9至519天(平均為125天)。而提交截至去年底，累積有389份最終報告或進度報告逾期，最多遲642天。

即使在申請階段，基金秘書處需要長時間才收到申請企業的全部所需資料及澄清，一般申請平均要120天，最長要446天。審計署認為查明部分資助申請需要長時間才收到全部所需資料及澄清的原因及採取措施，加快收取資料。

而在在2018年至去年接獲並處理的逾2萬宗申請中，當中逾54%(約1.1萬宗)申請不獲批、被撤回或無法繼續處理。審計署分析了在當中近1,600宗申請，並發現儘管政府已實施一系列措施，利便企業提交BUD專項基金申請，但仍出現不少申請因申請企業所提供的資料不足和對申請要求了解不足等原因，令不獲批、被撤回或無法繼續處理。

另外，大部分種類的申請獲批下，企業可先申領首期撥款，但若項目終止或完成後，最終批出的資助金額可能會少於已發放的首期撥款。企業需在指定日期前向政府退還所有餘款。

可是審計署檢視了2019-20至2024-25年度(截至去年底)的情況，發現尚待向獲資助企業追回終止項目的餘款金額為7,370萬港元(涉及150個項目)，較2020年3月的80萬港元大增7,290萬港元；及尚待向獲資助企業追回已完成項目的餘款金額為1,430萬港元(涉及63個項目)，亦較2020年3月的10萬元大幅增加1,420萬港元。

申訴署促當局查明尚待向獲資助企業追回終止項目及已完成項目的餘款金額大幅增加的原因；密切監察及加強措施向獲資助企業追回終止項目及已完成項目餘款，尤其是長期未退還餘款的個案。商務及經濟發展局局長及工業貿易署署長回應指整體上同意審計署的建議，並得到香港生產力促進局總裁的支持。