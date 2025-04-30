上年度赤字減69億至803億 有議員不滿公僕凍薪到喉唔到肺

有議員不滿公務員只凍薪，可謂到喉不到肺。

立法會今日（30日）審議《2025年撥款條例草案》，財金官員再修訂上年度赤字，由872億港元減至約803億港元，解釋主要因為股票印花稅增加、部門開支較預期少，呼籲大家審視政府財政時，不應着眼某一年度，應視乎整體週期。

該官員指經營帳目要量入為出，非經營帳目收支之間可能出現缺口，可以運用經營帳目或盈餘，以及債券去處理。他指2019年以來有不少異常年份，預算案提出強化的財政整合計劃，節流為主、開源為輔。他強調，預算案中增加收入的措施符合大原則，包括保持香港低稅制，減少對市民的影響，能者多付的原則。

面對美國關稅戰霸凌行徑，該官員指香港要認清國際經貿的新格局、新秩序，保持零關稅自由港，保障自由流動。他形容前景有不確定性，但香港一國兩制獨特優勢可以把握好機遇，吸引更多貿易及商業活動來港，在變局中推動高質量發展

早前曾表明反對預算案的議員指公務員凍薪一年，可謂到喉不到肺，形容數字予人錯覺，形容「前門關閉但後門就可以進狼」，在較早前逐項的審議裏面公務員事務局也回應議員提問，為何某些部門的人手會減低了之後但開支仍會這麼大，答案是因為調整薪金，根本未能夠處理得到財赤和開源節流的問題。

當他請財政司司司長談及的經營性和非經營性的帳目，遭立法會主席梁君彥叫停，指現在不是辯論，而是是否支持。

該議員重申要處理公務員愈來愈笨重、愈來愈像大笨象，而不是小飛象的問題，因有關開支已經達整體預算案當中26%，數目非常龐大，在2022年和2023年時有1,100億港元，如果能夠在這1,100億裏面下壓10%的話，足以省下150億港元，又指在開源不足時，節流必需要勇敢，不能「姐手姐腳」，該要一刀切、就要一刀切，形容施手術的時候怎可以只切一半癌細胞？他強調該要清除，就要清除。

地產及建造界議員龍漢標指政府為了應對龐大赤字，財政司司長在盡量減低對整體社會影響的前提下，在預算案中加大力度控制政府經營開支，強化財政整合計劃，但有關做法未能令他懷有信心，因為香港擁有自由的營商環境和簡單低稅制，政府要恢復公共財政平衡，但亦要堅守香港的三座橋頭堡，住宅物業累進差餉制度，直接動搖了香港的簡單低稅制的金漆招牌。相信業界和很多市民都不能認同，他促請政府是改轅換轍，全力維護香港簡單低稅制。

商界議員林健鋒指在外部環境風高浪急，香港的出口業和製造業首當其衝，不少中小企現金流緊絀，甚至被迫蝕住接單保生意，這個時候，政府的短期支援措施顯得尤其關鍵，期望政府能以更多彈性去處理，以便應對市場風險。他認為政府與信保局合作，加強出口信用保險保障的力度要加大，例如延長還息不還本計劃至少12個月，容許短期周轉困難的中小企延期還貸，讓他們有喘息的空間。

至於公務員及問責團隊凍薪的安排，他認為只是短期的「鎮痛帖」，長遠必需進行結構性改革，政府應該把握時機，精簡公務員編制，定期檢視部門實際人手需求。學、商界「睇餸食飯」，引入職效導向管理模式，才可以真正提升效率，同時善用AI和數碼化工具整合的職能，例如將重複性的工作自動化，將資源集中投放在民生經濟等重點領域。

旅遊界議員姚柏良指維持香港的航空樞紐地位，非常重要，然而將機場離境稅由120元加到200港元，加幅逾60%，增大整體的稅費成本。他指政府能否考慮減少加幅，譬如先加40港元「睇定啲先」，當有更旅客人回來，復甦恢復至一定的水平，才再去進一步就稅費作全面的檢討。他又指目前香港國際機場啟用三跑，是希望吸引多些飛機和旅客前來的時候，增加稅費絕對不是一個好方法。

在預算案獲通過後，財金官員指接下來政府會全力跟進，並落實財政預算案之中所提出的各項措施。他說在公共財政方面，提出一系列嚴格控制公共開支增長，以及適度開源的措施，在保持香港核心競爭力的前提下，確保公共財政的可持續性。

對於政府擬開徵陸路離境稅及取消2,500港元的學生津貼，財金官員指預算案裏面提出研究陸路口岸離境稅的收費之後，政府聽到很多意見，尤其是一些頻繁往返兩地的朋友的關注，他說會會慎重考慮之後再作決定。至於2,500港元的開學津貼，是毋須資產審查的，教育局局長曾在立法會解說，為了更加聚焦地運用資源，決定將有限的資源用在有需要的同學身上。目前有經濟需要的同學，可以透過不同的計劃申請補助，如書簿津貼等，目前約有三成同學獲得這方面的資助。