轉廢為能累計輸出7850萬度電　政府進帳5200萬元

政府現時以電力公司當時的燃料成本價格，向電力公司出售轉廢為能設施所產生的剩餘電力。環境及生態局表示，截至去年12月，轉廢為能設施T·PARK及O·PARK1自投入運作後，累計輸出至電網的剩餘電量有7,850萬度電，以每度電實際售價約0.2至0.8港元不等售予中電，而政府的收入共約5,200萬港元。

當局回覆立法會議員提問指，T·PARK由2015年4月起投入運作，截至去年12月，累計產電量達4.929億度電，而累計輸出至電網的剩餘電量則有5,990萬度電。O·PARK1則由2018年7月起投入運作，截至去年12月，累計產電量有6,480萬度電，而累計輸出至電網的剩餘電量則有1,860萬度電。至於O·PARK2則仍處於營運測試，暫未有相關的詳細紀錄。因此，自T·PARK和O·PARK1投入運作後，累計輸出至電網的剩餘電量有7,850萬度電。

當局續指，歷年來由T·PARK和O·PARK1產生的剩餘電力，以每度電實際售價約0.2至0.8港元不等售予中華電力有限公司，其平均淨電費則約1.1至1.5港元，而政府的收入共約5,200萬港元。當局又指，在訂定相關售電價格時，政府以當時電力公司購買該等剩餘電力而可節省的邊際發電燃料成本為基礎，以避免影響電價。根據政府和電力公司簽訂的協議，電力公司購買政府可再生能源系統所生產的剩餘電力費用，屬其燃料成本，為實報實銷的開支，強調電力公司不能從相關購電安排中賺取回報。

此外，當局表示，I·PARK1預計在今年內開始運作，預期除供設施日常運作的電力外，每年可輸出約4.8億度電至電網。