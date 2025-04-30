放寬帶狗入食肆限制　當局研究逾年未果　過去5年錄17檢控

近年不少處所推廣寵物友善政策，容許市民攜同寵物進入其經營範圍而廣受歡迎。不過，當局在過去5年接獲逾1,300宗食物業處所有狗隻入內的投訴，並作出17宗檢控。有議員追問當局就檢討禁狗隻入食肆的規定相關檢討工作時，當局仍稱正就其他地區的做法和經驗作出調研，審慎研究有否空間放寬限制。

議員陸瀚民關注攜帶狗隻進入食物業處所情況，於去年獲當局回覆指，環境及生態局與食環署會檢視法例及禁止狗隻進入食肆的規定，並預計約需1年時間進行有關檢討工作。陸指當局有關工作至今仍未完成，追問當局檢討有否就檢討及修訂法例的工作制定具體時間表。當局回覆稱，對於應否容許寵物狗進入食肆，社會上有不同意見，在檢視法例時需要考慮不同因素，包括公眾衞生、食肆的營運環境和社會的接受程度等。

當局又稱，香港食肆一般面積狹窄，需顧及寵物狗在狹迫而多人或有多種不同狗隻的環境下的反應和對其他食客可能產生的影響，正就其他地區的做法和經驗作出調研，審慎研究有否空間放寬限制。