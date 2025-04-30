接駁公共排污渠　當局完成8鄉村地區污水收集系統勘察

元朗區部分鄉郊地區未進行任何公共排污渠接駁工程，村民多年來感到十分困擾。當局表示，一直有推行鄉村污水收集系統計劃，逐步為鄉村地區提供公共污水設施，元朗區現時有17個鄉村地區完成鋪設公共污水收集系統。

環境及生態局表示，計劃現時覆蓋9個元朗錦田鄉村地區，其中渠務署於2020年展開並於2024年完成錦田市部分地區的鄉村污水收集系統工程，另外8個鄉村地區已完成污水收集系統相關的勘察研究。當中，已完成敷設公共污水收集系統工程的地區為錦田市(部分地區)。已完成勘察研究工作的地區包括下高埔、高埔新村、高埔村(錦田)、祠塘村(錦田)、永隆圍、錦田新村、泰康圍和吉慶圍。

環境及生態局還表示，錦田污水幹渠的相關工程計劃於2005年展開。惟由於持份者及後未能達成共識和沿線地下公用設施管線擁擠，以致部分錦田鄉排污系統的主幹渠未能在項目於2011年完成時一併落成，但相關的污水幹渠仍可供上述錦田的鄉村地區接駁。一般而言，敷設污水支渠接駁主幹渠的距離會在個別鄉村污水收集系統工程計劃的詳細設計階段考慮。