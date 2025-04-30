安樂工程子企捲性騷醜聞　被告擬以逾時提告　申剔除案件

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶始創的安樂工程，其子公司「安樂機電設備工程」捲入懷疑職場性騷擾事件。有已離職女員工入稟區域法院，指男上司在3年間不時性騷擾她，包括公開捏造稱她是夜總會主管等。她向公司投訴，卻被告知是公司文化。她指控男上司及公司違反《性別歧視條例》，要求賠償。案件今（30日）在區院提訊。庭上透露，被告方擬申請剔除案件，理由包括原告逾時提告。法庭向與訟各方作出一系列指示，包括在期限內交換證人供詞。

原告是楊慧儀，被告是鄭偉能及安樂機電設備工程有限公司。資料顯示，安樂機電設備工程是律政司前司長鄭若驊丈夫潘樂陶始創的安樂工程的子公司。入稟狀指，2010年開始原告在安樂機電設備工程有限公司工作，擔任電話中心經理，至2024年8月離職。被告鄭偉能是安樂機電設備工程董事總經理。

原告指，2021年起，原告經常受到鄭偉能的言語侮辱，其中在2021年7月一次部門聚會中，鄭向其他同事說「應該派Jackie姐（原告）呢啲咁好身材同風韻猶存嘅女同事去做公關知客招待客人」。2023年3月，鄭又問原告，何以向潘樂陶博士稱，只喜歡前上司John Collier。鄭說「你咁喜歡個死鬼佬（John Collier），你喜歡湊鬼呀嘛，快啲去×個死鬼佬啦，去含×啦」。

原告表示，2023年4月，她曾向安樂工程人力資源總監告知相關性騷擾，但在翌月獲告知，該投訴將由潘樂陶及鄭偉能共同處理。原告指鄭參與處理對她不公平並表明反對，但公司指這是由潘樂陶下令。原告指其後她的投訴不但被無視，她還被告知，鄭偉能的作為其實是公司文化。入稟狀中沒有列明具體金額。

案件編號：DCEO 2/2025