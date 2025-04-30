選舉修例獲三讀通過　功能界別可用點票機　議員促政府吸取教訓

立法會換屆選舉將於今年12月7日舉行，選舉委員會界別分組補選亦將於9月7日舉行。立法會今日(30日)三讀通過《2025年選舉法例(雜項修訂)條例草案》，其中一項建議是功能界別選舉可用點票機點票。工程界議員盧偉國指功能界別點票時間冗長，令人身人俱疲，2023年區議會發生電子選民登記冊故障一度暫停投票，當局應認真吸取教訓。

條例草案主要涉及3方面的修訂，包括立法會選區的劃界已毋須與區議會地方選區硬性掛鈎，建議賦權選管會在立法會功能界別選舉中，亦可使用點票機進行點票，亦建議優化選票結算表的安排，從而簡化投票站在投票結束後的擬備工作，令票箱得以盡早運往中央點票站進行點票，提高效率和縮短點票時間。

為使委員會界別分組補選，可以使用最新的投票人登記冊進行，條例草案亦建議賦權選舉登記主任，可以透過壓縮和加快部分工作程序，在補選前適度提前發表試連的正式投票人登記冊。

盧偉國指多次作為工程界功能界別選舉的參與人之一，對於點票過程的複雜漫長，每次都令人身心俱疲。即使功能界別的選票數目不是很多，但也要拖延至翌日中午才有正式結果，這是極不合理的。引入點票機既有助提升點票效率、縮短點票時間，長遠而言也可減省人手及相關開支。

他指2023年區議會一般選舉投票日曾發生電子選民登記冊系統故障，令投票站一度未能發出選票，而2021年選委會界別分組選舉亦曾因操作點票機的技術問題而延誤相當時間，有關當局應認真吸取教訓，並設法確保相關運作系統和配套設施穩定可靠，萬一出現問題亦能立即啟動後備安排。

另一議員吳傑莊亦指使用點票機進行點票期望政府未來可以不斷善用科技及人工智能等技術，提升和優化選舉的安排。

至於地方選區使用點票機的建議，政府指由於現時地方選區的點票分散在全港600多個投票站，而非好似選委界別或功能界別採用中央點票方式進行，當局在考慮是否以點票機進行點票時，會涉及不同考慮，包括所需的配備和點票機的數量，以及相關技術支援人員的部署等，政府會以穩中求進的原則，總結實際經驗，並在運作成熟和技術條件許可下，再檢視相關安排。