持續進修基金課程學費高於市場　當局指自付額可避免機構任意加價

據公眾人士反映，部分獲持續進修基金資助課程的學費顯著高於市場上其他相關課程的平均學費。當局指基金的資助金額上限可讓學員修讀至少2至3個基金課程，又指現時基金課程有超過4,500項。

勞工及福利局表示指，以截至今年3月底的基金課程學費中位數7,965港元計算，25,000港元的資助金額上限足可讓學員修讀至少2至3個基金課程。此外，在基金的共付比率安排下，學員就首10,000港元資助須負擔課程費用20%，而就餘下15,000港元資助額則須負擔課程費用的40%。共付比率安排可確保學員審慎選擇課程，同時避免培訓機構任意因應資助上限的調整而提升課程費用。

勞福局表示，基金課程管理由培訓機構負責，當局並不審批有關課程的學費，亦不會要求培訓機構提交其開辦課程的成本資料。培訓機構申請登記基金課程時提交有關學費的資料，只用作計算學員申領基金資助之用。當局指，由於基金課程及培訓機構眾多，政府也會把所有基金課程的學費資料上載至基金網頁供公眾查閱，以提高透明度。