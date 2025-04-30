稅務修例獲通過　寬免薪俸稅及利得稅　政府減31億收入

立法會今日(30日)三讀通過《2025年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，落實2025至26年度《財政預算案》提出的一次性稅務寬減措施，寬減2024至25課稅年度100%的薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，每宗個案以1500元為上限。

儘管措施會令政府減少約31億港元收入，但有議員指政府亦同時縮減民生開支，對納稅人尤其是有子女的家庭來說，相當於這裏減一些、那裏又削一點，在身上「搣少少」回頭一看已遍體瘀傷。

草案建議的一次性稅務寬減，可惠及約214萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及約16萬5 400家須繳稅的企業，其中約16%的納稅人和12%的納稅企業將毋須就2024/25課稅年度繳稅。政府在2025至26年度將減少約31億港元的收入。草案獲通過後，稅務局將會在今年下半年發出的稅單中反映有關寬減。

議員郭偉強指《財政預算案》對民生措施的縮減力度，頗為明顯，認為政府在緊縮財政的同時，需要全盤評估政策對於不同群體的綜合影響。

他指財金官員長曾指如何節省2%開支，交給相關的政策局和部門去自行考慮。他擔心分散的削減，最終會在一些社會群體身上會形成疊加效應，例如今次的退稅縮減到1,500港元，另外再計及其他諸如交通津貼、開學津貼的2,500港元，對納稅人尤其是有子女的家庭來說，相當於這裏減一些、那裏又削一點，在身上「搣少少」回頭一看已遍體瘀傷，沒了「一大忽肉」。

他期望政府密切留意各項削減措施的實際影響，把握政府緊縮開支全盤計劃和方向，避免基層家庭以至中層家庭負擔過大，在穩財政和為民生之間找到一個更好的平衡點。