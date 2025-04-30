傳擬解除對5名歐洲議會議員制裁　華盼相向而行

多個歐美媒體近日引述消息指，中方準備解除對5名歐洲議會議員的制裁，這一制裁是2021年因這些議員批評中國人權狀況而實施。中國外交部發言人郭嘉昆周三（30日）未有正面回應，但稱中歐立法機構交往是中歐關係的重要組成部分，希望雙方相向而行、加強交往，歡迎歐洲議會議員多到中國走走看看。

郭嘉昆表示，當前中歐關係呈現向好勢頭，今年是中國與歐盟建交50周年，雙方關係發展面臨重要機遇，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏。他又指，作為世界主要經濟體，中歐在當前形勢下共同維護多邊貿易體制，促進貿易自由化、便利化，將為世界經濟和全球貿易注入寶貴的穩定性和確定性。

中國2021年制裁5名歐洲議會議員，報復歐盟制裁中國官員。但在當前美國關稅政策導致中美、歐美關係緊張之際，傳出中國有意單方面局部解除制裁的消息。歐洲議會一名發言人稱，歐洲議會與中方有關取消制裁的討論仍在繼續，並已進入最後階段，這將為改善中國與歐盟關係鋪平道路。但據報歐盟委員會對中方動議態度冷淡。