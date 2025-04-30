食環招聘通水計劃規模大　7人罪成准保候懲　官拒索取社服令報告

東方日報於2019年獨家報道食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者面試要重考。廉政公署其後落案起訴一名現任及7名時任食環署首席小販管理主任，控以串謀犯藉公職作出不當行為罪。其中一名署理首席小販管理主任認罪，並將出任控方證人。其餘7名被告不認罪受審，今（30日）在區院被裁定全部罪成。法官指，各被告積極加入這「優待自己人計劃」，坦言本案情節十分嚴重，涉案串謀計劃規模大，拒絕為被告索取社服令報告，押後至5月16日聽取求情，各被告准保釋候懲。

8名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。控罪發生於2019年7月11日至8月20日期間。羅世華已認罪，並在審訊出庭頂證不認罪被告。

控方在審訊中指，案發期間，羅世華編製及發送了11份應徵者名單給其餘被告，串謀在面試中優待36名應徵者。羅世華任職食環署期間，不時聽到同事提及助理小販管理主任的招聘活動有一不成文規定，會聘請一些與現職或退休食環署職員有親戚或朋友關係的考生。食環署確認姓名出現在羅世華編製的11份名單上的36名應徵者，有27人合格，佔75%，他們取得的平均分為67分，比整體高。

法官裁決時指，各被告及遴選小組其他成員在面試前傳閱特定應徵者的名單，目的是給予該些應徵者優惠待遇，明顯構成不公，沒有完全遵從政府所定的公務員聘任政策，明顯屬失當行為。雖然被告陳江松在2019年沒有擔當遴選委員會會員，但他過往有多次參與遴選委員會委員經驗，他必然知道公務員聘任是以公平的方式進行，揀選最合適的人才。法官指，各被告積極加入這「優待自己人計劃」，他們嚴重偏離職責，影響食環署公信力，罪責並非微不足道，裁定7人全部罪成。

案件編號：DCCC 1055/2022