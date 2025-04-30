DSE所有科目考試完滿結束　考評局已完成核心及部分科答卷掃描

2025年DSE最後一科的經濟科筆試在今日(30日)上午順利舉行，今年DSE所有科目考試已完滿結束。考評局表示今年於本港設立約500個一般試場及約800個特別試場，以及在粵港澳大灣區內地城市設立3個試點考場，供約55,000名考生應考筆試，各試場的整體運作順暢。而現時已完成4個核心科目和大部分選修科目的答卷掃描，各科閱卷工作亦正按計劃進行，務求在7月中如期放榜。

考評局在今年DSE禮堂試場，採用經優化的第二代公開考試支援系統(PESS2)，協助監考員進行考生點名及點算答卷等考務工作，考評局指整體有約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到，而在筆試期間，一直密切監察PESS2系統運作，亦與試場學校保持緊密聯繫。

至於內地城市設立的試點考場，分別位於3所內地與考學校，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校及廣州南沙民心港人子弟學校，並安排約230名來自該3所學校及東莞暨大港澳子弟學校的合資格學校考生應考，所有科目的筆試亦於今日順利完成。

考評局表示，除了內地與考學校的監考員外，亦委派職員及來自香港的資深考務人員監督及協助試點考場的運作，落實各項試卷保密及場地監控安排，確保維持DSE一貫的公平公正，在考試完成後，所有考生的答卷將運送到香港的答卷掃描中心處理，並按相同的評核要求，與本地考生的答卷一併進行閱卷與評級。