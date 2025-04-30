在職家庭津貼至少派多4850萬元　逾400個案未回水

政府財赤向市民多方面開刀，惹來不滿。但最新一份審計報告發現，自2018年推出職津以來，職津辦至少多發4,850萬元津貼。截至今年1月，仍有最多418宗個案未追回欠款，涉及490萬元，當中有114宗轉交律政司採取追討行動；報告又揭有個案拖足超過5年仍未成功追討款項，審計署建議當局採取措施，發出催繳通知書要求退還多發津貼。

在職家庭津貼計劃自推出至去年9月，共接獲超過77萬宗申請，其中約70萬宗獲批，所批津貼金額約110億元。職津辦設有特別調查組對選定個案進行特別調查，職責之一是識別和調查懷疑欺詐個案，確保公共資源用於支援最有需要的住戶。截至去年12月9日，在職津計劃於2018/19年度推行至2024/25年度(截至2024年9月)期間已展開特別調查的個案中，84%個案的調查已經完成，16%個案的調查尚在進行。在已完成調查的個案當中，41%個案涉及漏報項目，當中18%個案涉及追討多發的津貼，涉及金額為2,010萬元，及1%個案懷疑涉及欺詐而已轉介執法機構進行調查，涉及多發津貼140萬元，在定罪個案中，涉案申請人被判監禁2至4個月，緩刑3年。

由推出職津計劃至去年9月，職津辦多年來至少多發4,850萬元津貼，期間討回約4,300萬元多發津貼，截至去年12月11日，仍有465宗個案未成功追討款項，涉款約550萬元。更離譜的是，在未成功追討個案中，有近半個案超過1年而尚未完成，有6宗更超過5年，涉款7.3萬元。

職津辦表示，截至今年1月22日已討回47宗個案所涉及大約60萬元的多發津貼，故推算仍尚有最多418宗個案未能討回多發款項，合共約490萬元，當中有個案已轉交律政司採取追討行動，亦有個案涉及申請人破產等情況。

另外，報告又揭職津辦部分申請處理時間較長，在2022/23至2024/25年度有個案逾時日數長達331個工作天，更有個案在收到申請後372個工作天才聯絡申請人要求提交補充資料。而識別和調查懷疑欺詐個案的「特別調查」中，最長處理時間為1,301天，即3.6年，平均亦要210天。

審計署建議職學處處長應採取措施，加快追討多發津貼，包括繼續 對特別調查組正在考慮的個案加快採取跟進行動等，職學處處長同意審計署的建議，並表示職學處會繼續密切監察特別調查組所處理個案的追討行動，並確保適時採取跟進行動。