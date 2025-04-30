大熊貓可可發情　安安反應冷淡　海洋公園今年不安排交配

去年入住海洋公園的一對大熊貓安安、可可，迎來抵港後首個繁殖季節，可可本月中一度發情，但與安安多次「見面」都未見有興趣。海洋公園今年不會安排牠們交配。

兩隻大熊貓今年均5歲，其中雌性的可可在本月中出現氣味標記、躁動不安和食欲下降等的發情期徵狀，上周更展現發情高峰的行為，包括抬尾、向後走動，以及頻繁鳴叫。園方過去一個星期，安排牠與安安6次保護式接觸，包括在後勤相連的房間，隔着閘門初次接觸。

期間，可可表現好奇，不時向對面空間張望及嗅探，探索安安的氣味，但安安初步觀察新朋友後，便繼續展現牠的「為食」本色，專注進食。公園按照安安的反應及興趣，今年不會安排牠們嘗試自然交配。由於安安和可可在港時間尚短，公園計劃在未來一至兩個繁殖季節會繼續通過類似的見面方式，讓牠們逐步增進對彼此的興趣，再決定下一步安排。

海洋公園主席龐建貽表示，牠們過去7個月時間都要適應香港的環境，現時吃得好、住得好，在香港適應得好，但亦要一定時間了解對方，會在日後不同的發情季節，希望牠們自然交配。