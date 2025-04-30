運輸署擴大機場島自動車測試路段　過去測試運作暢順

運輸署今日(30日)公布，擴大在北大嶼山進行自動駕駛車輛測試的路段。獲批的10輛自動車可在指定時段和路段進行測試，分別為暢興路、航天城第二街、航展道、東耀路、東輝路、過路灣路、航膳西路、航膳東路、駿運路交匯處、駿運路、駿裕路、駿運南路、駿坪路、赤鱲角南路、機場南交匯處、機場路、暢航路、暢順路、暢連路及南環路。至於早前獲批准往來機場4號停車場及赤鱲角南路的路段，申請人已完成公開道路不載客測試，下階段將進行指定人員的載客測試。

署方指，申請人去年12月起在北大嶼山進行自動車路面測試，至今運作大致暢順，自動車行經不同場景的路段及與其他車輛共用道路時表現穩定，做到高度自動化駕駛(國際標準第四級)，即在特定設計運行條件下持續執行全部動態駕駛任務，並自動執行最小風險策略，技術水平與內地以至世界各地相若。

測試期間，自動車上長駐經訓練的後備操作員，有需要時會接管車輛操控。自今年2月中起，相關項目的自動車由每次測試1輛增至5輛，今次更新先導牌照進一步增至每次10輛，以便系統收集更多有用數據。