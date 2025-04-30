三跑啟用單日旅客量達20萬　機管局將推無人車接載大橋旅客到機場

酒會嘉賓乘坐即將接載來往港珠澳大橋香港口岸及機場的無人駕駛巴士入場。(黃仲民攝)

機場三跑全面啟用後，機場運力大幅提升。機管局主席林天福表示，機場在旅遊旺季終於能加密飛機班次，最高峰時單日旅客量已經達20萬人次，恢復到疫情前水平，將以財政誘因等方式爭取更多航線來香港；今年內亦會推出自動化停車場，供駕駛來港的內地人能泊車在禁區，直接到閘口登機。

林天福在香港國際機場酒會致詞時表示，去年中推出的航空網絡擴展計劃，通過財政誘因鼓勵航空公司開通更多航班、航線往來香港，至今已有約30間航空公司參與，新增約70個航點，每年為機場增加1.9萬班飛機。而機場城市「SKYTOPIA」的第一階段招商反應正面，有信心全新品牌能配合三跑系統，成為推動機場發展的一對強勁引擎。

林透露，機場今年將推出自動化停車場，方便駕駛內地單牌車的旅客，可以經港珠澳大橋口岸到港，將車輛停泊在禁區，然後直接到閘口登機；今年內又將推出無人駕駛車輛接載旅客從港珠澳大橋口岸到達機場，並會在2028年接通東涌市中心。

機管局行政總裁張李佳蕙在機場酒會後指，美國加徵關稅陰霾下，機場今年第一季貨運量仍有增長，相信有能力面對挑戰，料加徵關稅不會帶來很大影響。她又說，香港是自由港，加上機場近年發展多個項目，相信在經濟不明朗的情況下，繼續向原有方向發展。機管局將密切觀察情況。