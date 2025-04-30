索馬里今起禁持台護照入境　台批大陸唆使

非洲國家索馬里日前通告所有航空公司及相關人士，稱台灣核發的護照及相關旅行文件，周三（30日）起不得再用於進出及過境該國，台外事部門周二（29日）提出嚴正抗議。大陸外交部周三回應指，上述決定是索馬里作為主權國家，維護自身合法權益採取的正當舉措，也體現索方堅定恪守一個中國原則，陸方對此高度讚賞。

索馬里民航局上周二（22日）通告，政府根據聯合國大會第2758號決議，堅持一個中國原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，周三起所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境該國。

台外事部門批評，索馬里在大陸唆使下，限縮台灣人旅行自由及安全。對於索馬里政府錯誤解釋聯大第2758號決議，並與一中原則掛鈎，圖謀製造台灣隸屬於大陸的假象，該部門嚴正駁斥並強烈譴責，要求索馬里政府立刻撤銷該公告，又呼籲台灣民眾暫勿前往索馬里及索馬利蘭。該部門跟台駐索馬利蘭代表處刻與索馬利蘭政府共同洽請理念相近國家及國際組織採取具體行動，以撤銷此一錯誤做法。