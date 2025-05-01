高鐵板橋站停車未開門　司機停職3個月

台灣高鐵上月中有列車經過板橋站時，因人為疏失未開車門讓旅客落車，為通車18年首例。台鐵周三（4月30日）赴立法院交通委員會報告檢討事項，提及涉事司機未遵守4大標準作業流程（SOP），暫停勤務3個月，提報懲處。

立法院交通委員會邀請多部門負責人和陸空交通業者到場，就近期台灣航空、鐵路營運安全事件檢討與改善、台鐵票價調整方案等方面進行專題報告。台鐵在會上提及，上述司機未依照SOP規定的嚴重疏失導致，只要有遵守任何一項規定，都有機會避免事件發生。台鐵已為涉事司機安排特別訓練，之後由駕駛督導隨車確認改善狀況，期間約2個月，後續也有航醫心理測驗檢查，期間約1個月，通過後才能恢復執勤資格。

為加強防止人為疏失，台鐵提出2項改善計劃，包括行控中心律定控制員僅通知須停靠板橋站的駕駛司機，修訂日後一致性用語為「板橋站XX月台軌設定TSR70，板橋站請依時刻表停車，請複誦」，以避免司機產生疑惑。如果遇到列車未依規定開門即離站時，列車長可緊急通知司機暫停發車，並通報行控中心，司機需立即停車。鐵道局指出，已就事件立案調查，正搜集相關事證並安排人員訪談。