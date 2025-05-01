強積金對沖機制今起取消　當局稱不擔心未來3年會有裁員潮

取消強積金對沖安排今日(5月1日)起生效，僱主不能再將強積金供款對沖，若僱員在轉制日前已受僱，僱主仍可以用其強積金供款累算權益對沖遣散費或長期服務金轉制前的部分。勞工及福利局局長孫玉菡接受電台訪問表示，不擔心未來三年會有裁員潮。

上任勞工及福利局局長對取消強積金對沖安排，曾提出要求設立專項儲蓄戶口，由僱主每月額外供1%強積金存入戶口，用來支付取消對沖前的遣散費，若不夠才向政府申請補貼。而現時的安排則以成本為由，取消專項儲蓄戶口，孫玉菡表示取消對沖後的僱主供款在特定情況下仍可用來對沖。他稱，例如在2020年入職，2020到2025這五年可以對沖，用僱主的5%供款來對沖。

取消對沖後，僱員退休會有更大保障，以固定月薪1.8萬港元、服務公司40年及強積金每年2%回報為例。粗略計算，可以拿回65萬港元，若不取消對沖，這65萬港元幾乎不存在，這只是僱主供款，仍未計算自己的5%供款，所以長遠計，取消對沖威力很大。取消對沖後25年期間，如果用在一名僱員的長期服務金及遣散費支出是在50萬之內，僱主在首三年最多只須付3,000港元，其餘由政府補貼。如果資助計劃的330億港元不夠用，可以再向立法會申請撥款。