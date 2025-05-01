天津醫院6醫護遇襲　兩人死亡包括一醫生　

天津醫院河西院區周一（4月28日）發生血案，一名男子持刀襲擊6名醫護人員，導致兩人死亡，一人重傷。施襲者曾在醫院就診，因不滿醫保報銷無法覆蓋全額手術費用而行兇，死者包括醫院運動損傷關節鏡二科副主任醫師駱巍。

事發在周一晚上7時許，目擊者憶述一名約40多歲男子手持兇器從一間診室走出，並衝入旁邊的醫生辦公室，對着多名醫生瘋狂揮舞兇器，有醫生來不及躲避而砍倒在地。部分醫生試圖反抗，但根本不是行兇者的對手，地上瞬間滿布鮮血。警情通報顯示，行兇的無業漢簡某（47歲），戶籍地址為河北廊坊市。他上月11日曾入院接受手術，欠款12,763多元人民幣（約13,615港元）。由於簡某對醫保報銷政策產生偏差，加上情格偏激，與醫護人員發生多次言語衝突後行兇。

事發後，駱巍原定出診的本月9日、12日均已無法掛號醫院掛號系統顯示「醫生不出診」，門診職員稱醫生因個人原因無法出診。醫院導診台職員否認發生暴力事件，指醫院正常開診。44歲的駱巍擅長微創膝關節周圍截骨術、關節鏡下膝關節前、後交叉韌帶重建術、半月板修復術等。他的社會職務包括中國中西醫結合骨傷科分會保膝專家工作委員會常委兼秘書長，天津市生物力學工程學會第二屆生物力學委員會委員。