長者旅行團160人遺棄公路服務區　涉及張家界旅行社

湖北一個旅行團共160名長者遊客近日被旅遊巴司機遺棄在高速公路服務區內，事件引起關注。事件疑涉及湖南張家界一家接待旅行社，張家界市永定區文旅部門展開調查。

張家界市永定區官方微信公眾號周二（4月29日）發通報稱，經初步調查，涉事旅遊團由廣西飛揚旅遊有限公司北海分公司組團，行程共12天，分5段行程，其中湖南、湖北行程由湖北荊州羅某交由湖南（張家界）神洲國際旅行社有限公司覃某操作。期間因羅某拖欠團費，車隊因汽油費不足兩次停運，在湖北某服務區行程中斷。經當地公安機關調解後，羅某仍未履行支付承諾，最終旅行社自行調車接載遊客。

通報又稱，廣西、湖北、湖南文旅等部門已就此事初步溝通，對涉事主體同步開展調查核實工作。永定區文旅部門亦對湖南（張家界）神洲國際旅行社有限公司等涉事主體調查，並根據調查結果依法依規查處。北海飛揚旅行社負責人表示，將團交給湖南神洲國際旅行社做地接。對方旅行社沒有付旅遊巴司機的車資，現在聯絡不上，只好墊付4萬多元人民幣（約4.3萬港元），將乘客接走繼續剩下的行程。