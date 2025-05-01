批政府規劃嚴重失誤　葉劉：前人之失　啟德郵輪碼頭激活難

啟德郵輪碼頭近年甩轆頻頻，交通接駁差累旅客呆等及吉舖迎賓，醜出國際，連相關官員亦曾形容碼頭過往發展「有些不幸」。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀近日到該處視察，發現冷清依舊，商店重門深鎖，直指坊間雖然有許多重生碼頭的建議，但她指當年的政府規劃嚴重失誤，而「前人之失」，相信難以激活。

葉劉淑儀在社交平台貼文，指近日政府多個大型基建項目引起社會關注，啟德郵輪碼頭再次成為焦點。她早前再到該處視察，只見昔日主打婚宴的聯邦酒樓早已結業，其他親子活動餐廳等均未見營業，部分商店更是重門深鎖。

她形容當日天氣尚可，停雨後微風送爽，在碼頭空中花園散步也不錯，而期間遇見一個由巴黎回港的家庭，他們坦言碼頭沒甚麼值得逛的地方，純粹來信步吹風而已。

外界曾批評郵輪碼頭的缺失及不足之處。葉劉指日前在報章撰文談及「郵輪碼頭與遊艇碼，指其實絕大部分乘坐郵輪到埗的遊客，均甚少花時間在碼頭流連，就以全球著名的西班牙巴塞隆拿郵輪碼頭為例，它位於地中海一帶，先天地理位置甚佳，遊客能以水路遊歷鄰近多個國家；碼頭只是具備供旅客上下船、辦理出入境手續及海關檢查等基礎設施，當地政府深明遊客到埗後想盡快進入城市遊覽，不會在碼頭作長期逗留。

她指在視察時雖未有郵輪停泊，碼頭四周人迹沓沓，但相信碼頭大部分時間皆是如此冷清，又指當年啟德郵輪碼頭一心模仿海運碼頭成功概念，事實證明只屬一廂情願；這應歸因於當年政府規劃嚴重失誤，全屬前人之失，即使坊間有許多「重生」碼頭的建議，但我相信亦難以激活了。

郵輪碼頭的「慘」況，文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前亦形容郵輪碼頭過往的發展「有些不幸」，要面對交通等問題，而碼頭的營運商合約將於2028年屆滿，計劃於今年下半年展開新一輪招標工作。

羅淑佩當時指旅遊事務署計劃今年內將邀請有意的營辦商，就空中花園及附屬商業區，提交短期意向書。她指會參考房委會免租商舖，讓青年創業的「共築‧創業家」計劃，希望先刺激人流，但強調不會待碼頭營運商招標完成，才活化旁邊的商業用地。