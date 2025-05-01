多地景區現五一人潮　料全社會14.2億人次跨區流動

五一假期首天，全國多地景區湧現遊客人潮。山東泰山凌晨起有遊客開始摸黑登頂。雖然山上風雨交加，但遊客熱情不減。山西五台山假期前一日下起大雪，但當地住宿依然一房難求。

泰山景區周三（4月30日）傍晚，突降暴雨，還夾雜陣陣雷聲。晚上9時許，山路上的遊客漸漸增加，有人隨身攜帶手電筒、夜燈、登山杖，顯然有備而來。不少遊客穿上厚厚的外套，準備在山上過夜，等候日出。入夜後遊客不斷聚集，南天門附近的天街摩肩接踵。周四（5月1日）凌晨4時，遊客陸續從南天門湧向玉皇頂方向。從天街出發步行約40多分鐘抵達玉皇頂，山路兩側全是休息的遊客，有人蓋着棉衣席地而睡，也有不少人擠進玉皇頂一處公廁避寒。直至周四凌晨5時15分，在寒風中靜候多時的遊客終於迎來日出。

山西五台山周三有徒步領隊發影片稱，當日中午12時許，在五台山鴻門岩牌樓附近下起大雪。大雪下了2個多小時，雪主要落在山頂。有當天前往五台山的遊客稱，在五台山翠岩峰附近雪下得也很大，但沒聽說有人因下雪被困，也沒有看到有人滑倒跌傷。

交通運輸部預計，五一假期全社會跨區域人員流動量約14.2億人次，同比增長約4.5%。全國鐵路周三預計發送旅客1,870萬人次。其中，以北京往返上海、西安往返成都、南寧往返廣州客流較為集中。同日，全國高速公路車流量逾5,500萬輛次。民航方面，預計當日旅客運輸量約235萬人次，以北京、上海、廣州三地間以及北京與深圳、成都間的航線旅客訂票量最高。