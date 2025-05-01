五一遊香港內地客盼食茶記行維港　惟酒店房價貴只快閃難久留

五一長假期展開，不少內地旅客首日便來港遊玩。記者今日(1日)到西九龍高鐵站視察，現場人頭湧湧、人流如鯽，非常熱鬧。有旅客指是首次來港，坦言酒店住宿較貴，計劃會在港走走逛逛，希望可以吃地道茶餐廳菜式；也有旅客稱已來港三次，笑言是受香港流行音樂文化影響，熱愛廣東歌，形容「粵語十分迷人」，打算在香港來趟「聖地巡禮」。

記者今日約9時許到達九龍高鐵站，現場人潮擠擁，不少職員舉牌並手指離開方向疏導人流；也有許多旅客在通往港鐵隧道途中，急於掃描牆身的二維碼購票，造成些許擠塞。大部分旅客都與三五知己或親友一同來港，好不熱鬧。

來自江蘇的袁小姐表示已是第三次來港，今次高鐵搶票不太困難，比起其他內地熱門地方更易，因自己深受香港流行文化影響，故十分喜歡香港，今次來港也是因為喜歡香港粵語流行曲「老派約會之必要」，特地來港「聖地巡禮」，計劃會去淺水灣和赤柱遊玩及潛水，但未有打算消費購物，預算應花費約千元人民幣左右。她又指自己比起大商場，更喜歡探索自然風光，並希望香港政府可以多推廣香港流行文化及廣東歌，相信能吸引更多年輕旅客來港。

首次來港的李小姐，從福建乘坐高鐵抵達，計劃遊玩3至4天，她認為高鐵十分方便，但車票較難搶，要特地和朋友提早訂票。今次來港希望在市區到處逛逛，預算花費5,000元人民幣左右，坦言酒店比較貴，二人房一晚叫價約800至900人民幣，與內地不同。

一家八口來港遊玩的李先生，打算即日來回廣州，由於之後幾天有其他行程，故未有打算留港過夜，最希望看看維港夜景和吃地道的茶餐廳美食，之後便會回廣州，如果今次行程滿意的話以後會再來港。

黃小姐稱自己是近期搬至深圳，覺得香港很近便首次來港，最希望去維港「打卡」，而且也有在內地社交媒體「小紅書」看到不少美食介紹，計劃吃牛腩麵、蛋撻等特色美食，但就不會過夜，只會即日來回。