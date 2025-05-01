會晤王毅　伊朗國安委秘書重申無意發展核武

中共中央政治局委員兼外交部長王毅周三（4月30日）在巴西巴西利亞會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。艾哈邁迪安重申，伊朗無意發展核武器，願在平等尊重前提下與相關各方進行談判協商，亦願與中方團結合作，共同反對外來干涉，反對濫施關稅和單邊制裁，維護公正平等的國際秩序。

王毅指，中方支持伊朗維護主權安全和國家尊嚴，反對外部勢力干涉伊朗內政，願同伊方保持各級往來，加強溝通協調，捍衞各自正當權益，堅持實踐多邊主義，維護國際關係基本準則，打造更有韌性的中伊全面戰略夥伴關係。艾哈邁迪安表示，伊中有牢固政治互信，深化兩國全面戰略夥伴關係已成為伊朗各界共識，願加強伊中高層交往，深化經貿、科技、互聯互通等領域合作。伊中在多邊議題上有相近立場，感謝中方在國際上為伊方仗義執言，促成伊朗和沙特阿拉伯關係實現轉圜。

雙方談及伊朗核子問題，願就此保持溝通。王毅表示，中方重視伊方不發展核武的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，讚賞伊朗堅持外交努力，樂見伊朗同各方保持對話勢頭，支持伊朗同國際原子能機構（IAEA）進行必要合作。