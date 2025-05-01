打擊假冒官員騙案涉款136萬元　拘捕20歲收款男學生　

東九龍區警員留意到常見的電話騙案為假冒官員騙案，受害人首先會收到訛稱是內地公安人員電話，指受害人牽涉洗黑錢或詐騙活動，繼而要求「特務」與受害人見面，簽署保密檔案，然後要求受害人上繳金錢作調查之用。

警員經深入調查和情報分析，在本周二(4月29日)於荃灣區拘捕一名姓彭(20歲)男子，當時他正向受害人收取金錢。警員以涉嫌「欺騙手段取得財產」罪拘捕彭男，並在其身上檢獲一張假冒警察委任證。

調查發現彭男牽涉另外7宗「假冒官員」電話騙案，並在他的寓所起回部分的贓物以及製造假委任證以及所謂保密協議的工具。8宗騙案發生於4月4日至4月29日，而8名受害人年齡介乎18歲至66歲，分別為學生、設計師、化妝師以及退休人士，合共損失約136萬港元。

據了解，被捕男子報稱為學生。調查發現騙徒以秘密調查為由，要求部分受害人獨自租住酒店房間以便進行調查，其後安排「特務」向受害人送遞保密協議，以防受害人尋求協助，騙徒其後又以調查緊急等藉口，不但要求受害人上繳銀行戶口內的儲蓄，更指示受害人拿取家中所有現金，包括外幣及紀念幣等。