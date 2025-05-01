盧拉會見王毅　共同倡導自由貿易

巴西總統盧拉周三（4月30日）在首都巴西利亞，會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。盧拉表示，巴方願同中方一道推動金磚機制取得更大成功，匯聚多邊主義合力，倡導自由貿易、捍衞國際規則，維護世界和平、實現共同發展，決不允許強權淩駕於國際公理之上。

盧拉指出，中方堅定有力反制美國「對等關稅」令人欽佩。中國的正義之舉得到廣泛支持，個別國家不負責任的單邊行徑理應遭到共同抵制。王毅指，中方堅決反制單邊霸淩行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護發展中國家共同利益，捍衞國際公平正義。中國將保持定力，打牢根基，同時加強同金磚和全球南方國家合作，堅守多邊主義，維護國際規則。中方願同巴方一道落實好兩國元首重要共識，推動中巴命運共同體建設取得更多新成果。

另一方面，王毅出席金磚國家安全事務高級代表會議，指人工智能應是服務人類福祉的國際公器，不應是謀求地緣私利的政治工具。構築「小院高牆」將一部分國家排除在人工智能技術進步之外，只會引發新的風險甚至對抗。中方提出《全球人工智能治理倡議》，願同金磚國家深化拓展人工智能合作。 王毅又說，金磚國家要攜手打擊一切形式的恐怖主義，反對將反恐問題政治化、工具化，反對在打擊恐怖主義問題上搞「雙重標準」。