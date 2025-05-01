「貓狗」周末及紅日試搭輕鐵　同行證盛惠99元　減飼主交通開支

寵物終於能與主人一同出行！港鐵今日(5月1日)起在輕鐵推出「貓狗同行」試行計劃，飼主只要花99港元購買「貓狗同行證」，每逢周末及公眾假期便可與寵物乘搭輕鐵。有飼主認為計劃有助減輕他們與寵物出外的交通開支，期望能擴展至其他港鐵路線。另有乘客擔心輕鐵細多人起來會較擠逼，會嚇親其他乘客，期望加密班次。

「貓狗同行」推出首日，所有輕鐵車廂最後一道門已貼上寵物上車處的標示。多隻貓狗走進寵物袋與飼主一同在兆康站乘車，前往洪水橋的寵物公園，期間有多個工作人員協助疏導乘客，過程順暢。

屯門居民鄭先生與哥基「Smarty」為座上客之一。他說多數會帶狗仔到寵物公園「放電」，一般會自駕，因為召車一程至少50、60元港元，來回超過100港元，費用高昂。相比之下，鄭認為月票只收99港元，雖然平日未能使用，但認可接受。

鄭提到，計劃目前只准用寵物專用袋攜帶寵物上車，要背着15公斤的哥基出行亦感到吃力，期望未來能放寬，容許使用手推車。他認為，部分乘客初期可能會不適應，或對貓狗有顧慮，但相信互相體諒及尊重，便能慢慢適應。

住在九龍的范小姐則指，市區的寵物公園數量及大小不足，平日會和狗仔「Maltese」乘一小時的士到新界遊玩，一個月至少花過千港元，期望計劃能拓展至其他港鐵路線，方便他們出行。

乘客伍小姐認同計劃，但說輕鐵大多只有一節車卡，間中會較擠迫，尤其在人多或繁忙時段，擔心部分人或小朋友貼近貓狗會害怕，建議港鐵增加車卡或加密班次，分散人流以減輕擁迫情況。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，是次計劃有「3個指定」，其中包括飼主需在進入輕鐵月台範圍前，將貓或狗放入寵物專用袋中，在鐵路範圍內不可打開專用袋露出寵物或放牠們出來。她續指，其他乘客如希望與貓狗保持距離，可選擇在車頭部分上車及停留。她亦引述專家意見，指出敏感源需直接接觸才會引發反應，相信互相包容下，計劃能順利推進。

未來兩個月試行期間，港鐵會加強車廂巡查，留意整體服務及車站運作，並吸取經驗，以便檢討和改善計劃。若有需要，港鐵不排除延長試行計劃。至於月票銷售情況，李婉玲指今日為試行首日，數據仍在統計中，但已見有不少貓主和狗主購買「貓狗同行證」乘搭輕鐵，期望隨着計劃推廣，參與人數會逐步增加。