蕭美琴稱台可助美國振興工業　促深化夥伴關係

蕭美琴周三（4月30日）以錄影方式於美國國會山莊與硅谷論壇發表講話，她指台灣從三方面對美國的未來至關重要，包括台灣的安全就是全球的安全、台灣能為美國產業復興帶來貢獻，以及台美必須共同引領人工智能。她期盼雙方在上述三方面合作，確保下一代不只承襲自由，更擁有守護自由的實力。

蕭美琴指出，台灣正投入大量資源發展自身防衞能力，除向美國採購武器，更積極發展本土防務產業，從而在詭譎多變的環境中提升韌性和自主性。她表示，防務不僅為強化甚麼，更重要是和誰一起合作。能成功嚇阻侵略，不只靠自身的實力，還要靠合作夥伴的力量。這就是深化與美國產業及科技夥伴關係非常重要的原因。

她又提到，在美國致力振興工業和製造業的過程中，台灣可協助達成其目標，不只是成品的供應者，更是與美國優勢互補的全方位製造業夥伴。台灣擁有多項關鍵能力，包括高效科技的關鍵零組件生產、高精密工具機、導入AI的自動化生產流程，以及可靠、值得信賴的供應鏈生態。再加上美國在系統設計及軟件方面的創新，能形成結合雙方優勢、實力倍增的產業聯盟。此外，台灣獨特且高效的科技生態體系，有助打造美國頂尖企業使用的先進人工智能平台，使這些企業能夠創新、成長及獲利。她強調，台灣政府致力協助落實共同合作的雙贏路線圖，並致力降低貿易逆差。