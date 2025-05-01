昨11.8萬人次內地旅客入境　過夜旅客按年減近30%

一連5日的內地五一長假期今日(5月1日)開始，不少內地旅客已提早在昨日(4月30日)放工後出遊。入境處數據顯示，昨日有約42.9萬人次入境，當中內地旅客佔11.8萬人次，較去年同期、即五一長假期前夕的11.1萬人次內地旅客入境，微升近7%，惟淨入境內地旅客人次則按年減近30%，反映過夜內地旅客減少。

入境處數據顯示，昨日有近11.8萬人次內地旅客入境，較上周三(4月23日)的8.39萬人次，增逾40%，顯示內地旅客已提早在五一假期前夕來港遊玩。雖然昨日有近11.8萬人次內地旅客入境，較去年同期的11.1萬人次，微升近7%。然而，昨日有約10.2萬人次內地旅客出境，換言之，昨日淨入境內地旅客約1.58萬人次，較去年同期的2.02萬人次，淨入境內地旅客人次按年減28%，反映過夜內地旅客減少。

入境處早前預計，今年內地五一長假期（即5月1日至5日）約有571萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有490萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為周六(3日)，出境人次約59萬，而入境高峰期為下周一(5日)，入境人次約58萬。