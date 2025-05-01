西九龍公路機場巴士車長稱眼前一黑 巴士自炒釀22人受傷

西九龍公路發生交通意外。今午(5月1日)12時27分，一輛由藍田開往機場路線A22的城巴機場快線巴士，沿西九龍公路往往葵涌方向行駛，近長沙灣海麗邨對開失事，撞向青沙公路支路路口的風琴式防撞欄及水馬，巴士車頭被劏開，車上10男12女受傷，當中包括車長及一名小童，巴士碎片四濺。消息指，22名傷者中，18人輕傷及4人情況嚴重，全部傷者清醒送院。

一批乘客落車，部分人帶同行李落車待援。警員正封鎖現場，多輛救援車輛趕至救援。傷者由救護車送院治理。城巴其後調派另一輛巴士到場，接載乘客繼續行程。

現場消息指，事發時，車長報稱突然「眼前一黑」，巴士失事撞向風玻式防撞攔。警員正調查意外原因。

據姓黃男乘客指，當時車速正常，巴士曾兩度煞車，其中一次煞車時傳出「嘭」一聲。黃男被拋跌落地，背及胸口痛。黃擬下午乘搭航班前往泰國曼谷，因此擔心意外造致趕不及前往機場。

運輸署宣布，因交通意外，西九龍公路往葵涌方向近海麗邨的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。 同時，青沙公路支路往昂船洲大橋方向近海麗邨的唯一行車線亦已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。