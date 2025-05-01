跨境家庭家長訴苦　不能工作生活困難　冀發簽證謀生

香港的單非或雙非兒童的家長，除了跨境照顧子女，亦往往面對謀生問題。香港社區組織協會今日(1日)舉辦「家庭團聚如何促進香港勞動力」論壇。出席是次論壇的單非或雙非家長，指他們因現行政策而不能在港工作，福利上亦遭到漠視，生活相當困頓，促請議員和政府當局關心兩地分隔的家庭團聚，提早批他們60歳前來港居留或發工作簽證，投入本地職場節同時，亦方便照顧子女，讓下一代健康成長。

原居廣東汕尾的阿鳳，15年前下嫁一位年屆六旬的港男並在香港誕下一子，成為單非媽媽。後來丈夫提出離婚，照顧兒子的責任全落在她的肩上，來港每3個月就要返回內地辦手續方可再來港照顧現正處於中學階段的兒子。由於丈夫不肯簽字，她無法獲得單程證，即使有謀生能力來港亦不能獲得僱用，經濟來源只有依靠兒子的綜援，生活十分困迫，冀有關部門可特殊個案特殊處理。

另一位單非的單親媽媽馬艷有一對龍鳳胎孩子，指丈夫失蹤故沒辦離婚，由於自己不是香港人沒有身份証，孩子亦尚年幼，曾向很多機構求助，但都礙於現行政策而不得要領。她指如果不負責任的話，大可以離開香港，把孩子丟給政府，但她卻沒有這樣做，因為孩子只有在媽媽的陪伴下才以可有最好的成長。她表示，不願躺平，為的是給孩子一個成長環境，只希望香港政府能夠特殊情況、特殊對待，讓她在香港有一個生存機會，不管是單程證或工作簽證，就算當她是外勞也好，最終的目是希望能有一份工作，靠自己雙手去養活孩子。

具有廣東戶籍的阿雲，亦需每3個月返回內地辦簽証，她指在內地在內地曾任銷售、烘焙和電腦相關等工作，亦擁有大專學歷，然而資歷跟港府的優才計劃的條件有距離，目前惟有靠丈夫在內地工作的收入，勉強維持她和一對小朋友在香港的生活開支。若果她可以在香港求職的話，或可改善經濟狀況，讓一對小朋友有較好的學習條件。

具工會背景的議員林振昇指不少跨境家庭的家長都正值工作的黃金年齡，奈何因制度問題，雙程證的簽注只能來港探親，若有所改變，或會惹起政府的憂慮。他認為港府需同內地有關部門做好溝通，讓某些家庭團聚的個案能酌情處理，或有所放寬。

他指早前與社福界議員狄志遠會見勞福局商談，考慮容許內地居民透過申請，輸入補充勞工計劃或其他外勞計劃來港，實際操作就要找內地的勞務公司，然而內地的勞務公司良莠不齊，有些要收取高昂的中介費，有關中介的規管已不時向政府反映。他又指政府為加強託管服務而設立鄰舍支援計劃，安排一些社區保母，為職場謀生拚搏的家長照顧小朋友，由於社區保母並非正規工作，不受僱傭條例的保障，但可從中獲取一些津貼，政府當局或跨境家長或可考慮。

社區組織協會施麗珊表示，讓跨境家庭的家長可來港工作，既可照顧下一代，亦可紓緩香港勞動力不足和人口老化的問題，況且每日150個單程證名額未用盡，剩餘名額應調配特別批准單親家庭照顧子女，助家庭脫貧，增加社會勞動力。