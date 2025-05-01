華商撕票案兒子受查　菲警改口不會偏信疑犯證供

菲律賓華商郭從願綁架撕票案，警方一度相信一名落網疑犯的供詞，把死者的42歲兒子郭榮賢（Ronxian Guo，音譯）視作主謀。惟警方周三（4月30日）改口，強調不會單方面採納疑犯片面證供，將懸賞500萬比索（約70萬港元）追查潛逃中國籍女子龔文麗（Wenli Gong，音譯）的行蹤。

菲律賓司法部長雷穆拉周二（4月29日）曾表示，郭從願綁架案的調查可能出乎社會大眾預料，並已掌握「實際參與者」，目前追查幕後主謀與犯案動機。菲律賓反綁架警察大隊日前提交的調查報告中，一名廖姓疑犯指郭榮賢是此案主謀，遂將他列為6名涉案人員之一。惟菲律賓華裔青年聯合會創會會長洪玉華周二怒斥菲警企圖倉促破案，並向媒體散布不可靠消息；又質疑菲警將疑犯證詞作為唯一的證據來源，憑此將郭榮賢列為調查對象。

菲律賓國家警察發言人法哈多（Jean Fajardo）承認，指控郭榮賢涉案的疑犯未能提供任何實質證據，只提到曾與郭榮賢見面，但無實質證據或通話記錄，不排除想誤導調查，逃避刑事責任或包庇他人。郭榮賢目前正配合調查，主動提交手機供警方取證與科學分析，目的是證明清白。法哈多強調，警方不會片面採信，目前正從贖金流向等方面調查案件，而在逃的龔姓女疑犯是破案關鍵。