李兆基紀念展一連5日中環舉辦　網上登記額滿　餘小量即日輪候

香港地產商界的代表人物之一，人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基，今年3月17日在家人陪伴下安詳地與世長辭，積閏享壽100歲。為與公眾一同緬懷李博士精彩一生，恒基地產由今日（1日）起至5月5日，於中環The Henderson頂層宴會廳Cloud 39舉行《李兆基博士紀念展 — 和光同塵》，展出李博士的私人珍藏及真跡。有老員工今日到場緬懷李兆基，更形容他是絕種「恐龍老闆」，待員工十分體貼和大方；也有接受李兆基多年獎學金的學生到場悼念，希望繼承李兆基的助學熱誠，投身教育。

《李兆基博士紀念展—和光同塵》共分成4個部分，第一章「志存高遠」講述李兆基的出身和志向；第二章「開基創業」講述1958年李兆基看準地產行業的潛力，1973年成立恒基兆業地產有限公司，成為香港地產行業的翹楚；第三章「福澤延綿」中，講述兒孫滿堂的李兆基，擁有溫馨美滿的家庭生活；第四章「潤物無聲」回顧自1980年起，李兆基如何著力慈善事業，對香港及國家的社會發展不遺餘力，以自身所得，回饋社會。

展覽當中展出了不少特別物品，例如印有李兆基本人頭像的日本特產零食「白之戀人」，或是印有恒地標誌的可樂樽等。前者是李兆基鍾愛的零食之一，他特地向廠商大批量訂造，並派與他人分享；而後者則是1997年金融風暴後，恒地推出「可口可樂激賞新都城」抽獎送樓活動，但由於恒地員工不得參與，便印刷了有恒地標誌的可樂樽送予員工。

另外，展覽亦展出了李兆基珍愛家人的一面，展出了李兆基與家人的多幅合照，甚至有子女和兒媳徐子淇的親筆書信，當中提及他對子女的疼錫，徐子淇更指當年首次見面李兆基親手夾魚予她，形容李兆基是絕種「恐龍老爺」。

現時在煤氣公司任職的員工阿Kit表示，今日與女兒來參觀展覽，希望和她講述李兆基對香港的貢獻和助人為樂的精神，她又指其姐姐亦曾是恒地員工，當年獲數次派發1萬港元大利是，形容李兆基愛錫員工十分大方。

受李兆基獎學金計劃資助6年，於香港青年協會李兆基小學及書院就讀的吳小姐表示，受到獎學金資助為家庭減輕負擔，對李兆基非常感激，現已即將於香港中文大學畢業，計劃畢業後回校任教，傳承李兆基「授人以魚不如授人以漁」的理念。

今年中六的冼同學表示，最初得知李兆基離世是感到十分可惜，因為自小有聽父母介紹過「四叔」這個傳奇人物，有不少同學也接受他的幫助獲得獎學金讀書；而在這個展覽中得以了解李兆基的一生，對於他寵愛家人的一面感意外，笑言「同我想像中的李兆基博士唔同，比我想像中更加fun（有趣）。」

紀念展網上登記參觀時段已額滿，現尚餘小量即日輪候名額可供有興趣人士排隊參觀。而恒地於The Henderson旁邊的藝術花園亦設置了紀念李兆基的永恒地標 ——大型繡球花雕塑《Allium》，歡迎公眾到場參觀及致意。