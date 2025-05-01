網紅涉欺詐潛逃加拿大7年　今押解返台

台灣網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健，2018年涉以醫美診所非法吸金10億元（新台幣，下同，約2.4億港元），潛逃到加拿大，翌年被台灣通緝。事隔7年，貴婦奈奈周四（5月1日）凌晨在台灣法務部調查局駐加法務秘書陪同下搭機抵台，解送至台北地檢署歸案。她落機後神情相當平淡，始終不發一語。

台灣調查局表示，案件經駐美、加法務秘書持續追緝掌握，並由駐加拿大代表處及多倫多辦事處多方協調聯繫，貴婦奈奈於周三（4月30日）開始搭機返台，最終在翌日凌晨抵達。貴婦奈奈戴上手銬，離開機場後即坐上調查局車輛離開。目前仍被通緝的黃博健被指因期貨虧損，拖欠地下錢莊數千萬利息，因遭恐嚇追債，至今滯留海外下落不明。檢方調查重點是貴婦奈奈是否知道黃博健行蹤，調查海外金流。

案情指，貴婦奈奈與黃博健合作開「杏立博全」醫美診所，2018年涉惡性倒閉，2人與掛名診所院長黃立雄去向不明，2019年被列入外逃通緝犯名單。黃立雄、黃林麗真夫妻因未獲繼續居留，經主動聯繫台灣調查局於去年5月間被押解返台歸案，女方被請回，獲不起訴處分，黃立雄則以50萬元（約12.3萬港元）保釋，吸金案仍由北檢持續偵辦中。